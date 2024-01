Maria Giovanna muore d’infarto | il marito Carmelo non regge e se ne va dopo pochi minuti

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tragedia in famiglia, coppia di coniugi viene a mancare a distanza di poco tempo. Un vero e proprio dramma quello che sta vivendo la giovane laureanda Clementina, rimasta orfana di padre e di madre senza alcun preavviso. La ragazza avrebbe dovuto festeggiare insieme ai genitori la laurea il 17 gennaio in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all’Università “La Sapienza” di Roma.a 59 anni in seguito a un malore, pocoanche il. La donna era insegnante all’Istituto Alberghiero “Angelo Celletti” di Formia, ilMartinoli, 64 anni, era in pensione., non appena rientrata a casa da lavoro, ha accusato un malore. Nonostante l’intervento dei medici non c’è ...

Una doppia tragedia ha colpito una famiglia di Scauri, frazione di Minturno, in provincia di Latina. Moglie e marito sono deceduti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altra:Lionello, 59 anni, è stata portata via da un infarto, un dramma che non ha retto il marito, Carmelo Martinoli, 64 anni, deceduto poco dopo per malore. Una tragedia che ha sconvolto l'...... Paolo Braconi eBattaglini, nonché Simonetta Stopponi, che hanno risvegliato in me la passione per l'archeologia'. Metterai a frutto questi rapporti 'ConGrazia ci ripromettiamo di ...Maria Giovanna Lioniello è morta in seguito a un infarto fulminante che l'ha colpita a 59 anni. Suo marito Carmelo Martinoli, di 64 anni, non ha retto al dolore e ha seguito il ...Il 13 dicembre del 2019, a Lauria, il tragico crollo del tetto del “PalAlberti” a causa di una tromba d’aria che provocò la morte della psicologa 28enne Giovanna Pastoressa ed il ferimento grave di al ...