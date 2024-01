Maria Antonietta Panico | morta a Trento l' ex candidata di centrodestra Il corpo trovato dall' ex che aveva il divieto di avvicinamento Analisi sui tabulati

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Giallo a, in via Vicenza, dove una donna è stata trovataa casa nel proprio letto. La vittima èdi 42 anni. A trovarla priva di vita è stato,...

Il corpo è stato trovato dall'ex marito della donna. Gli inquirenti non escludono l'ipotesi femminicidio. Una 42enne, Maria Antonietta Panico, è stata trovata morta nella sua abitazione, a Trento. Il decesso risalirebbe ad almeno due giorni fa. Il corpo della donna è stato trovato dall'ex marito, preoccupato perché non rispondeva. A trovarla, secondo quando si apprende, l'ex marito. La donna era riversa sul letto, macchiato di sangue. Si tratta di Maria Antonietta Panico, ex candidata nella lista Fugatti nel 2018, poi alle ... Giallo a Trento, in via Vicenza, dove una donna è stata trovata morta a casa nel proprio letto. La vittima è Maria Antonietta Panico di 42 anni. A trovarla priva di vita è ...