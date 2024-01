Mare Fuori | la madre di Rosa Ricci e due nuovi detenuti con un passato misterioso nella quarta stagione

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Luca Varone (US Rai) Duedell’Istituto Penitenziario Minorile sono pronti a scombussolare le vicende di. Nel corso degli episodi inediti della, i telespettatori avranno modo di conoscere i giovani Angelo (Luca Varone) e Alina (Yeva Sai). Insieme a loro, arriveranno poifiction Maria(Antonia Truppo),di(Maria Esposito) e del defunto Ciro (Giacomo Giorgio), e Loredana (Tea Falco), mamma di Micciarella (Giuseppe Pirozzi) e Cucciolo (Francesco Panarella). Per quanto riguarda Alina, i fan della fiction Rai hanno avuto occasione di intravederla nell’episodio finale della terza. La ragazza si è infatti resa protagonista di un ...

Scopri il nuovo cast di Mare Fuori 4, con vecchi attorni, grandi ritorni ed anche nuovi personaggi. Ecco l'elenco.I primi sei episodi sono in arrivo il primo febbraio in streaming. L'intero box sarà disponibile dal 14 febbraio, quando sarà trasmesso in chiaro su Rai Due ...