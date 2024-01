Mare Fuori 5 è già in lavorazione | ecco tutte le anticipazioni

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il produttore diRoberto Sessa ha confermato che5 è già in: ci sono state alcune modifiche al team di scrittura, tra cui l’inserimento di due giovani sceneggiatrici, e hanno già iniziato a scrivere la quinta stagione della serie Rai. Tra le, sappiamo che la stagione 5 è la priorità rispetto ad altri progetti collaterali – primo fra tutti il film di– e che uscirà a febbraio 2025. Filippo e Carmine in una scena di3 (Ufficio Stampa Rai)Nel futuro di, c’è anche un lungometraggio tratto dalla serie, su cui Sessa ha dato qualche aggiornamento alla conferenza stampa di presentazione di...

