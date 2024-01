Mar Rosso | le mosse della Spagna “pacifista” lette dall’ammiraglio Caffio

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Laè impegnata nella pace e nel dialogo”, ha detto qualche giorno fa la ministra spagnolaDifesa Margarita Robles per giustificare il mancato intervento navale del suo Paese nel Mar. La ministra, pur prendendo le distanze dalle operazioni militari di Usa ed Uk volte ad usare la forza contro le postazioni Houthi nello Yemen in risposta agli attacchi contro navi e mercantili, non ha tuttavia escluso che lapartecipi ad una missione navale europea. Nella recente riunione del Comitato politico e di sicurezza (Cops)Ue, Madrid non si è difatti opposta alla creazione di una missione ad hocUe che prenda a modello la European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH), operazione a guida francese cui l’Italia partecipa assieme a Danimarca, ...