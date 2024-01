Manifesti in giro per Milano contro l”uccisione’ di Beautiful!

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Beautiful inper(da un nostro fan) Questa cosa ci fa un po’ sorridere. C’è un po’ di cringe ma anche un po’ di romanticismo alla DavideGolia. Ma soprattutto nasconde una grande verità. Negli ultimi giorni inpersi sono visti deiamatoriali di protesta perEbbene sì, le facce di Ridge e Brooke campeggiano su fogli A4 per dire no al pessimo trattamento riservato da Mediaset alla soap opera più famosa di tutti i tempi. “Stanno uccidendo Beautiful, negli ultimi otto anni le puntate sono passate da 22 a 11 minuti. Vergogna a Mediaset che maltratta la nostra soap preferita!!!” è quello che si legge nei piccoliappesi da uno spettatore evidentemente deluso, al pari dei tanti che spesso ...

