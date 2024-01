“Mancini? Mai conosciuto un codardo così” | il duro attacco della leggenda dell’Arabia Saudita

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’Arabiadi Robertoha esordito in Coppa d’Asia con una vittoria molto sofferta contro l’Oman: il gol del 2-1 è arrivato in pieno recupero. Un successo che ha fatto tirare un sospiro di sollievo al ct italiano che si trova al centro delle polemiche per le sue ultime decisioni. Intorno alla sua nazionale infatti da giorni c’è un clima pesante alimentato anche da alcune dichiarazioni molto fortidel calcio arabo Yasser Al-Qahtani. Prima dell’esordio in Coppa d’Asia,ha accusato 6 giocatori di essersi rifiutati di giocare per la nazionale con delle motivazioni molto particolari, legate alla volontà di ricevere garanzie sul posto da titolare.ha quindi messo in atto una rivoluzione e rivendicato le sue scelte. Sulla vicenda è intervenuto ...

Chissàla cacciata non torni utile. Mou fatto fuori pensando al rendiconto costi - resa più che ... E se gli offrissero la panca nazionale dove siedeStoria già vista a Milano. Mancio starà ...... azzardato, in una città dove la fede incrollabile per la squadra giallorossa non sonodipesi ... Curriculum da mister ancora verde (assistente diin Nazionale e poi poche partite alla Spal ...PERUGIA - Corrente elettrica e acqua non pagate per dieci anni dall'azienda che gestisce il bar dell'ospedale: arriva anche la conferma della Regione. E arriva la richiesta di ...ANCONA - Lo spot, in pratica, è identico. Cambia però l’elemento principale: il protagonista. Nella nuova veste della campagna pubblicitaria Let’s Marche per ...