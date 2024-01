Maltrattamenti in famiglia | disposto divieto di avvicinamento a Flumeri

Un uomo è stato fermato dai carabinieri per Maltrattamenti in famiglia . E’ stato decisivo il coraggio di una ragazza . Ecco cosa è successo. Sono ... (notizie)

Caivano : 25enne in manette per maltrattamenti in famiglia

Caivano: 25enne in manette per maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo è stato trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità ... (puntomagazine)