Maltempo | sindaco Forlì | ' dopo tragedia vissuta non siamo rimasti soli'

... Partecipazione alle operazioni di soccorso alla popolazione colpita dala Desio (Mb), ... ha sottolineato il, Alice GalbiatiIl: 'In questi anni abbiamo sviluppato una stretta e fattiva collaborazione' "Il 2023 è ... Ilci ha visti nuovamente impegnati in interventi per le forti piogge in diversi comuni della ...Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme all’assessore all’Urbanistica, Paolo Malara, ed al consigliere delegato al Decoro urbano, Massimiliano Merenda, ha incontrato una delegazione delle realtà che ...886 interventi effettuati per circa 5.000 ore di lavoro complessive: sono questi i numeri che emergono dal report delle attività ...