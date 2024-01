Maltempo | sindaco Forlì | ‘dopo tragedia vissuta non siamo rimasti soli’

... Partecipazione alle operazioni di soccorso alla popolazione colpita dala Desio (Mb), ... ha sottolineato il, Alice GalbiatiIl: 'In questi anni abbiamo sviluppato una stretta e fattiva collaborazione' "Il 2023 è ... Ilci ha visti nuovamente impegnati in interventi per le forti piogge in diversi comuni della ...Forlì, 17 gen. (Adnkronos) - "Dopo la tragedia vissuta, è rimasta questa grande vicinanza, la sensazione di una continua di vicinanza, cosa in cui io ho sempre creduto. Qui sono presenti i sindaci di ...Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme all’assessore all’Urbanistica, Paolo Malara, ed al consigliere delegato al Decoro urbano, Massimiliano Merenda, ha incontrato una delegazione delle realtà che ...