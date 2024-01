Maltempo | ' piadina' protagonista gag Meloni-Von der Leyen a Forlì

La piazza di Cotignola è pronta ad accogliere "E trèb in piàza", dopo il rinvio causadella scorsa settimana. Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio musica, spettacoli per adulti ...con ......- eventi/epifania - al - museo - natura - facciamo - insieme - la -/ Venerdì 6 gennaio Per ... Ingresso offerta libera, in caso dil'evento sarà annullato. A San Zaccaria saranno due i ...Forlì, 17 gen. (Adnkronos) - La 'piadina' romagnola protagonista di un simpatico siparietto, a Forlì, tra la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Ue. Ursula Von der Leyen ricorda ...La piazza di Cotignola è pronta ad accogliere «E trèb in piàza», dopo il rinvio causa maltempo della scorsa settimana. Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio musica, spettacoli per adulti e bambini e cuc ...