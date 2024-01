Maltempo | ‘piadina’ protagonista gag Meloni-Von der Leyen a Forlì

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), 17 gen. (Adnkronos) – Laromagnoladi un simpatico siparietto, a, tra la premier Giorgiae la presidente della Commissione Ue. Ursula Von derricorda infatti la visita dello scorso 25 maggio, sempre al fianco della presidente del Consiglio, nelle aree alluvionate. “Ricordo, tra le altre cose – dice -, la condivisone tra le persone alluvionate”, anche della tavola e del cibo, “ricordo ancora il profumo di quella piadina, era così calda”. “Pare una richiesta”, scherza prontarichiamando la piadina. “Il sindaco di– risponde sorridente Von derrivolgendosi a– me ne ha date. La prossima piadina me la porto a casa”. L'articolo CalcioWeb.

La piazza di Cotignola è pronta ad accogliere "E trèb in piàza", dopo il rinvio causadella scorsa settimana. Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio musica, spettacoli per adulti ...con ......- eventi/epifania - al - museo - natura - facciamo - insieme - la -/ Venerdì 6 gennaio Per ... Ingresso offerta libera, in caso dil'evento sarà annullato. A San Zaccaria saranno due i ...