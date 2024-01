Maltempo | Meloni | ' da Ue arrivate risposte per Emilia Romagna'

I danni per il Maltempo che ha travolto la Toscana sono ancora in fase di risoluzion, e la cifra ancora non ufficiale è molto alta. Il presidente ... (247.libero)

Nel frattempo, secondo le informazioni trapelate, saranno presenti anche la, il Ministro ... Al centro dell'incontro, la discussione sulle risorse per i soccorsi in caso die per il ...A otto mesi dall'alluvione che ha colpito l'Emilia - Romagna, la Toscana e le Marche, la presidente del Consiglio, Giorgia, torna a Forlì, uno dei territori più colpiti dal. Mercoledì 17 gennaio, nel pomeriggio, è in programma un vertice con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il ...Catanzaro - Il governo, nel Consiglio dei ministri di ieri, ha stanziato, su iniziativa del ministro per la Protezione Civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, 15 milioni e 650 mila euro pe ...“Con l’ulteriore stanziamento di 15.650.000 di euro per gli interventi relativi ai danni causati dalla forte ondata di maltempo che tra il 26 novembre e il 4 dicembre del 2022, si è abbattuta sui terr ...