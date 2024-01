Maltempo | Figliuolo a Von der Leyen | ' diamo a terre alluvionate un volto migliore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - L'incarico di commissario per la ricostruzione "per me un onore e un onore, ma vedendo questa sinergia istituzionale, la sua vicinanza, come fu per l'emergenza Covid, sono sicuro che saremo capaci di dare alleunancora, perché lo meritano gli amministratori ma soprattutto lo meritano i cittadini". Lo ha detto il commissario per la ricostruzione Francesco Paolonell'incontro con la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Ue Ursula Von dera Forlì.