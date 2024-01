Maltempo | Bonaccini a Von Der Leyen | ' grazie per aver mantenuto parola data'

Oltre alle due leader, nello scatto il governatore Stefano, il ministro Raffaele Fitto e il commissario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo.... Ursula von Der Leyen , di nuovo insieme nell'Emilia messa in ginocchio dall'ondata didel ... Il presidente della Regione Stefanoha espresso le sue preoccupazioni sulla mancanza e ...Forlì, 17 gen. (Adnkronos) – “Grazie per aver mantenuto la parola data quando sorvolammo insieme le zone devastate dall’alluvione nel maggio scorso. Anche la determinazione del ministro Fitto, che rin ...BOLOGNA (ITALPRESS) – “E’ stato fatto un lavoro silenzioso, difficile da raccontare, che non trova tanto spazio nel racconto quotidiano, ma del quale io vado particolarmente… Leggi ...