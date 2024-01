Mai visto un allenatore così codardo | così Mancini finisce sotto accusa

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nonostante la prima vittoria in Coppa d'Asia, Robertoè finito nell'occhio del ciclone per la vicenda dell'esclusione di alcuni calciatori. "Irrispettoso, non merita di guidare questa squadra"

"Lei ha sempreil lato divertente della cosa, anche se il principe Carlo no", scrive nel suo ... Tutti i soprannomi della Corona I nickname a corte non sonomancati: "Lilibet", per esempio, ......può non far parte di questo spettacoloche all'improvviso, è più vicina a noi di quanto crediamo. Non dimentichiamo comunque che la guerra c'è anche in tanti altri posti di cui non si parla,...Cifre da record ad Affari Tuoi: nel corso della puntata del 16 gennaio 2024 abbiamo visto un'offerta del dottore mai vista prima, al punto da stupire pubblico, concorrenti e lo stesso ...A poche settimane dal Festival, la città e i dintorni sono ormai stracolmi di prenotazioni a prezzi esorbitanti. Mai vista una presenza così importante.