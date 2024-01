Lyenne Marta è morta | addio alla star di Footloose e Colombo

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’industria cinematografica e televisiva piange la scomparsa di Lynne, nota per il suo ruolo nel cult movie “” del 1984. L’attrice, che aveva 78 anni, è deceduta l’11 gennaio dopo una lunga battaglia contro il cancro, come annunciato dall’amico Chris Saint-Hilaire al “The Hollywood Reporter”. La sua morte segue di pochi giorni quella del grande amore della sua vita, l’attore David Soul, famoso per il suo ruolo in “sky and Hutch”. Nata nel 1945, Lynneiniziò la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando al programma “The Lloyd Thaxton Show”, una trasmissione di danza per adolescenti. La sua ascesa nel mondo del cinema e della televisione avvenne rapidamente: nel 1969, entrò a far parte del cast della serie antologica “Love, American Style” della ABC e apparve in film come “Red Sky ...