L' ultimo discorso di De Rossi capitano negli spogliatoi della Roma | ' Dignità | signori'

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Era il 7 gennaio del 2020 e Daniele Descendeva in campo per l'ultima volta con la maglia. Poco prima dell'iniziosfida ilaveva riunito la squadra in unda ...

Era il 7 gennaio del 2020 e Daniele De Rossi scendeva in campo per l'ultima volta con la maglia della Roma . Poco prima dell'inizio della sfida il capitano aveva riunito la squadra in unda vero leader e che oggi a quattro anni di distanza mette ancora i brivivi: " Forza ragazzi eh! Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto. ROMA ROMA ROMA !!!". Un momento ...Proprio quest', in una riunione della stessa Commissione del 29 settembre 1998, fa ... Insomma, secondo Bolognesi, con le desecretazione si apre "unestremamente ampio": "I vari documenti ...Segue anche un discorso breve che fa riferimento al patto tra uomo e ambiente: un legame antico eppure urgente che Papa Francesco ha circoscritto nella enciclica Laudato Si. Cita ovviamente anche il ...Daniela Santanchè: "La mia idea personale è che la democrazia sia anche alternanza e 15 anni sono un periodo un po' troppo lungo. Ma è una mia posizione ...