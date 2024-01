L' ultimo dei mohicani | alle 21 35 su Tv8 il grande classico del 1992 | con Daniel Day Lewis | ecco la trama

poche ore per sperare. Flavio Cobolli (n.101 del ranking ) è l’ultimo dei non qualificati per la sua classifica al tabellone principale degli ... (oasport)

Si è conclusa a Zagabria , in Croazia, la prima tappa delle Ranking Series di Lotta , utili a determinare le teste di serie per il sorteggio dei ... (oasport)

Il blitz dopo la sentenza Dopo la sentenza della Cassazione, che ha confermato, nell'grado ...d'Appello di Roma ha delegato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati alla cattura...Nel dettaglio si può osservare una prima contrazioneprezzi, soprattutto per i beni tecnologici,... passando da +18,4% dell'trimestre 2022 a +12,5%, proseguendo con rallentamenti della ...La gestione dello stress è spesso uno dei propositi più diffusi per il nuovo anno. Ora che siamo ufficialmente entrati nel 2024, molti di noi sono alle prese con impegni multipli, che spesso causano a ...PARIGI (Reuters) - L'inflazione della zona euro è aumentata di nuovo a dicembre su base annuale, ma rimane in linea con le aspettative e la stima preliminare, in base ai dati finali pubblicati da Euro ...