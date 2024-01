“Lui è gay | non avete capito?” Grande Fratello | nella casa parla una donna E Varrese conferma

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Succede la stessa storia dallo scorso settembre ormai e dei telespettatori del2023, su Twitter, trovano sia un comportamento di cattivo gusto e irrispettoso. Al centro della polemica di nuovo l’orientamento sessuale di Vittorio Menozzi. Il discorso di Greta Rossetti e Massimilianoindigna. Quando la ex tentatrice di Temptation Island è entrata nell’appartamento del2023 sia il pubblico che il cast avevano notato curiosità da parte di Vittorio Menozzi, che poi si è trasformata in una semplice e bella amicizia.teoria di Greta Rossetti e Massimilianoil perché. E i fan sono furiosi., Greta insinua: Vittorio è gay Negli ultimi giorni Fiordaliso, la ...

...'Le Vignole' trovata morta nel Lambro domenica dopo l'esplosione del caso della recensione sue ... magari generando inuno stato di profonda afflizione, di irrimediabile malessere, tanto grave ...... invece qui siamo circondati da film e situazioni dove isono protagonisti") alla lotta agli ... Per, le porte del partito sono aperte perché la pensa come noi". Salvini, del resto, non fa altro ...Mancuso e l’intervista di Bergoglio a ’Che tempo che fa’: “Un comunicatore straordinario. Soffre e teme le crescenti opposizioni interne, ha criticato troppo la Curia romana" ...Probabilmente Pillon non chiarisce nulla perché vuole far credere che si stia parlando dei combustibili super inquinanti.