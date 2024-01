“Lui è gay” Grande Fratello | le parole di Greta diventano un caso E Varrese le dà ragione

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Guardate che è gay”.choc. Pubblico senzaper la confessione sul suo amico speciale. Una cosa confermata anche da Massimilianoche la vede proprio come la collega. Ma andiamo un attimo con ordine e cerchiamo di capire cosa sta succedendo e perché questa frase sta facendo imbestialire orde di fan sui social. Partiamo dal presupposto che tutti, o quasi, sono certi cheRossetti nutra un interesse sentimentale per Vittorio Menozzi. In tanti poi, dentro e fuori dal GF ipotizzando che possa scaturire una relazione tra i due. >> “Io non ti voglio più vedere”., Perla perde la pazienza e sbrocca a notte fonda Tuttavia, Menozzi ha espresso più volte delle riserve, portando a galla diverse ...