Lorenzo Musetti accetta la sconfitta | “3 ore e mezza ad un livello molto alto La fortuna girerà”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)è stato eliminato dal transalpino Luca Van Assche nei trentaduesimi degli Australian Open 2024 di tennis: il francese si è imposto con lo score di 6-3 3-6 6-7 (5) 6-3 6-0 in tre ore e cinquanta minuti di gioco. In conferenza stampa traspare tutta la delusione dell’azzurro. L’analisi dellaodierna: “Sicuramente è stato un matchduro,lottato sin dall’inizio. Non sono sicuramente partito bene, al contrario di Van Assche, poi sono riuscito a trovare di più il ritmo, a trovare una soluzione di gioco migliore contro contro il suo tennis. Oggi onestamente ha giocato per 3 ore ead un, quindi sicuramente i complimenti vanno fatti anche all’avversario“. Sull’andamento ...

Buona la prima per Lorenzo Musetti a Melbourne . Il toscano (n.25 del mondo) ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera negli Australian Open , ... (oasport)

Buona la prima per Lorenzo Musetti agli Australian Open 2024. Il tennista toscano ha superato in quattro set il francese Benjamin Bonzi , numero 106 ... (oasport)

Buona la prima per Lorenzo Musetti a Melbourne. Il toscano (n.25 del mondo) ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera negli Australian Open, ... (oasport)

... 'Lui è stato bravo a vincere la partita e io sono stato bravo a perderla' Si è fermata l'avventura australiana di. Lo stop è stato imposto da Luca van Assche , la giovane promessa ......a senso unico (6 - 3 6 - 0 6 - 3) da De Minaur sul quale non vale neanche la pena dilungarsi - ' Non sono praticamente sceso in campo ' ha sintetizzato Matteo in conferenza stampa - e...Un misto di disappunto e speranza nelle parole di Musetti dopo la sconfitta: “Lui è stato bravo a vincere la partita e io sono stato bravo a perderla” ...Il giocatore toscano dopo la sconfitta al secondo turno: "Peccato non aver sfruttato la chance nel quarto" ...