Lo spray nasale VirX non contiene grafene

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il 17 gennaio 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook lo stesso giorno. Nel contenuto social è presente lo screenshot di una pagina web in cui viene descritto il prodottodi ViroMed. Secondo quanto si legge nel contenuto social, si tratta del «nuovo“antivirus”», chiamato «», che non sarebbe «altro che.. TRASLOCAZIONE DELDIRETTAMENTE AI NEURONI». Questa «nuova “cura miracolosa” contro i virus», prosegue il post, sarebbe promossa «in televisione» e dalle farmacie. Si tratta di una notizia fuorviante, che veicola una notizia falsa. In base a quanto si legge sul sito di Viromed, azienda tedesca attiva nel settore sanitario con particolare attenzione alla protezione da virus e ...