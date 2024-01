Lo spray nasale VirX non contiene grafene

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il 17 gennaio 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook lo stesso giorno. Nel contenuto social è presente lo screenshot di una pagina web in cui viene descritto il prodottodi ViroMed. Secondo quanto si legge nel contenuto social, si tratta del «nuovo“antivirus”», chiamato «», che non sarebbe «altro che.. TRASLOCAZIONE DELDIRETTAMENTE AI NEURONI». Questa «nuova “cura miracolosa” contro i virus», prosegue il post, sarebbe promossa «in televisione» e dalle farmacie. Si tratta di una notizia fuorviante, che veicola una notizia falsa. In base a quanto si legge sul sito di Viromed, azienda tedesca attiva nel settore sanitario con particolare attenzione alla protezione da virus e ...

Nel 2019, la Food and Drug Administration statunitense (Fda) ha approvato unoa base di ketamina per il trattamento della depressione resistente ai farmaci. A dicembre, l'Associazione ...Una soluzionecon anticorpi IgA si è mostrata efficace nel proteggere i topi dall'infezione da SARS - CoV - 2, suggerendo un nuovo approccio per prevenire in futuro il Covid - 19. I risultati dello ...Con questo spray nasale, nel giro di qualche minuto, tutto torna alla normalità ed il bambino può tornare a giocare e a fare tutto quello che gli va. È bello che la Regione Marche si batta assieme a ...Il prodotto in questione, che comunque non vedrete venduto in Italia perché al momento in cui scriviamo non lo è, è uno spray a base di monossido di azoto. Non contiene grafene, e non è un vaccino. A ...