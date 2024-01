LIVE Zeppieri-Norrie | Australian Open 2024 in DIRETTA | il romano sogna una nuova impresa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno deglitra Giulioe Cameron. Grande occasione per il tennista, che gioca per la seconda volta un 2° turno Major e che spera di issarsi per la prima volta in carriera al 3° turno. Dopo essersi qualificato ed aver sconfitto in 4 set Dusan Lajovic, l’azzurro proverà a vincere la terza partita in uno Slam, dopo quella vinta contro Alexander Bublik al Roland Garros 2023 e quella di martedì. Di fronte ci sarà il ‘cagnaccio’ britannico Cameron, numero 19 del mondo che è anche la sua testa di serie in questo torneo. La partita appare non ...