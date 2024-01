LIVE Trento-Asseco Resovia | Champions League volley 2024 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella sfida della sesta e ultima giornata della pool B dimaschile di pallavolo tra la Itas Trentino e l’. L’Itas Trentino va a caccia del percorso netto nella sfida casalinga di mercoledì sera, 17 gennaio alle 20.30 contro l’. La squadra di Soli, infatti, ha vinto tutte le partite fin qui disputate in, mentre la squadra polacca ha bisogno di un successo per tenere viva la fiammella della speranza di qualificarsi per gli ottavi di finale.in stagione finora ha perso solo due volte, in semifinale di Supercoppa contro Perugia e in campionato a ...

Il tour partirà da(data zero) per poi proseguire sui palchi dei club delle principali città italiane e non solo. Il 13 aprile sarà per la prima voltaal Palazzo dello Sport di Roma, per ...... che si svolge in dieci località delle province di Brescia,e Sondrio, tra cui Pontedilegno -... è previsto il transito delle auto storiche della Winter Marathon e venerdì 19 musica"80 ...Serata importante per l'EuroCup della Dolomiti Energia Trento, attesa dal fanalino di coda Slask Wroclaw. Si rivede a referto Prentiss Hubb, senza il quale l'Aquila è incappata ...Serata importante per l'EuroCup della Dolomiti Energia Trento, attesa dal fanalino di coda Slask Wroclaw. Si rivede a referto Prentiss Hubb, senza il quale l'Aquila è incappata ...