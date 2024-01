LIVE Trento-Asseco Resovia 2-3 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | sconfitta indolore per l’Itas

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte! 22.59: Per25 punti di Rychlicki, migliore in campo, 12 di Michieletto, 11 di Lavia, 10 di Kozamernik. Per23 punti di Boyer, 14 a testa per Klos, Louati e Defalco 22.57: Non è stata certo la migliordella stagione, condizionata da un avvio troppo semplice con i polacchi che hanno sbagliato tutto quello che potevano sbagliare, poi la partita è cambiata, bravi i trentini a non uscirne anche senza due punti di riferimento come Michieletto e Podrascanin ma nel tie breakha avuto qualcosa in più 22.55: Arriva la terzastagionale perTrentino,in casa 3-2 dai polacchi del ...