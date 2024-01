LIVE Trento-Asseco Resovia 1-1 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | i polacchi pareggiano il conto nel secondo set | 23-25

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-25 Il mano out di Louati da zona 2 chiude ilset.era riuscito a raddrizzare la situazione ma nel finaleè riuscita a tenere il cambio palla nel finale 23-24 Vincente Rychlicki da zona 2 22-23 Bravo Sbertoli a smarcare Michieletto da zona 4, non sbaglia lo schiacciatore dell’Itas 21-23 Vincente Louati da zona 4 21-22 Out Boyer da seconda linea 20-22 Diagonale di Michieletto da zona 4 Problema per Cebulj alla caviglia 19-22 Diagonale di Boyer da seconda linea 19-21 Errore al servizio19-20 Errore al servizio18-20 Errore al servizio18-19 Mano out Rychlicki da zona 4 17-19 Mano out Cebulj da zona 4 17-18 Rychlicki vincente da seconda linea 15-17 Vincente Bucki da ...