LIVE Sonego-Alcaraz | Australian Open 2024 in DIRETTA | serve l’impresa della vita contro il n 2 del mondo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’intra Lorenzoe Carlos, match valevole per il secondo turno degli. Sulla Rod Laver Arena il tennista piemontese va alla caccia delil numero 2 del. All’esordio in questo torneoha battuto in rimonta Daniel Evans. La sfida con il britannico, durata 3 ore e 43 minuti, è stata una vera maratona, con l’italiano che ha trionfato per 4-6, 7-6, 6-2, 7-6. In quest’inizio di stagione il piemontese ha giocato la United Cup, ...