LIVE Sinner-De Jong 6-2 | 6-2 | 5-2 Australian Open 2024 in DIRETTA | l’italiano serve per vincere il match

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-KOTOV LADI ARNALDI-DE MINAUR LADI MUSETTI-VAN ASSCHE 30-0 Ace, il settimo del. 15-0 Servizio, dritto e volee in allungo per. Deprova a rincorrere la volee, cercando di prenderla anche in tuffo, ma non riesce ad arrivare sulla palla prima del doppio rimbalzo. Dopo il cambio campo l’azzurro servirà perla partita. Nel corso delha vinto l’85% dei punti con la prima, entrata il 63% delle volte, ed il 75% con la seconda.inoltre ha messo a segno 6 ace ed 1 doppio fallo, senza mai concedere ...