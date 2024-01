LIVE Sinner-De Jong 5-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per vincere il primo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-KOTOV LADI ARNALDI-DE MINAUR LADI MUSETTI-VAN ASSCHE 5-2 Break: termina in corridoio il rovescio lungolinea giocato dall’olandese, che ha provato ad uscire dal forcing da fondo dell’avversario. 40-A Impressionante cross di dritto giocato da, che poi chiude con lo smash da metà campo. 40-40 Il rovescio di Desi ferma in rete. Si rimane in questo game, che è il più lungo del match. A-40 Non fortunato in quest’occasione: il rovescio in diagonale delè terminato in corridoio per una manciata di millimetri. Seconda 40-40 De ...