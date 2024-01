LIVE – Napoli-Fiorentina Supercoppa Italiana | Italiano in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ladelladi Vincenzoalla vigilia di, semifinale della. Il tecnico dei viola parlerà alle ore 16 di mercoledì 17 gennaiomente dall’Arabia Saudita, dove i toscani, che partecipano al torneo in virtù della finale di Coppa Italia dello scorso anno, affronteranno gli azzurri per provare a raggiungere la finale. Seguiremo assieme le sue parole. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH 16.00 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Riad, dove sta per prendere la parola Vincenzoinsieme a Nikola Milenkovic ...