LIVE Musetti-Van Assche 3-6 6-3 6-6 | Australian Open 2024 in DIRETTA | si va al tie-break

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-KOTOV LADI ARNALDI-DE MINAUR LADI SINNER-DE JONG 5-3 Back anomalo giocato da, il transalpino ci casca commettendo un grave errore di rovescio. 4-3 Si ferma sul nastro il dritto di Van. 3-3 Esce di poco il rovescio lungolinea del numero 28 del mondo. 3-2 A segno con il servizio il transalpino. 3-1 ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DI! 2-1 Lungo il rovescio di Van. 1-1 Servizio vincente per. 0-1 Non rimane in campo il recupero dell’azzurro. 6-6 GAME! Servizio e dritto vincente per l’azzurro, si va al ...

Ora in campo Lorenzo contro il francese Van Assche. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI e Van Assche scenderanno in campo ... Musetti e Cobolli in campo per i rispettivi match di 2° turno contro il francese Van Assche e il russo Kotov. Fuori, invece, Matteo Arnaldi che ha perso in tre set contro De Minaur. Il programma doveva iniziare con Cobolli-Kotov (all'una sul campo 6), Musetti-Van Assche (secondo dall'una sul campo 7) e Arnaldi-De Minaur (secondo dalle 2 sulla Rod Laver Arena), ma le partite sono ...