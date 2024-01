LIVE Musetti-Van Assche 3-6 6-3 4-5 | Australian Open 2024 in DIRETTA | si entra nella fase calda del terzo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-KOTOV LADI ARNALDI-DE MINAUR LADI SINNER-DE JONG 30-15 Doppio fallo Van. 30-0 Servizio al corpo per Van. 15-0 Prima al centro vincente per il transalpino. 5-5 GAME! L’azzurro sale a quota quattro ace nel match, di cui la metà messi a referto in questo gioco. 40-0 Stecca con il dritto Van. 30-0 Altra prima vincente per l’azzurro. 15-0 Ace. 4-5 GAME VAN! Si ferma sul nastro il back del numero 28 del mondo, ora l’azzurro non può permettersi passi falsi al servizio. 40-30 Comanda lo scambio il carrarino, che poi ...