LIVE Musetti-Van Assche 3-6 6-3 0-1 | Australian Open 2024 in DIRETTA | inizia il terzo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-KOTOV LADI ARNALDI-DE MINAUR LADI SINNER-DE JONG 0-1 GAME VAN! Servizio, dritto e volee vincente per il transalpino. 40-15 Scappa via il dritto del numero 79 del mondo. 40-0 Quarto ace del match per Van. 30-0 Lento, corto e centrale il dritto dell’azzurro, Vanne approfitta per entrare con il dritto. 15-0 Rovescio incrociato vincente per il numero 79 del mondo.SET 7.06 Percentuali al servizio che si sono completamente ribaltate. Nel secondo set, l’azzurro è riuscito a mettere il 73% di prime in campo, mentre il transalpino è calato al 37%. 6-3 SET ...