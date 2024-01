LIVE Musetti-Van Assche 3-6 5-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | break di vantaggio per l’azzurro

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-KOTOV LADI ARNALDI-DE MINAUR LADI SINNER-DE JONG 15-15 Decolla il back di rovescio del numero 28 del mondo. 15-0 Non passa la contro smorzata del transalpino. 5-3 GAME VAN! Non passa il rovescio del, il quale ora potrà servire per pareggiare il conto dei set. 40-0 Termina in corridoio il dritto di. 30-0 Vola via la risposta di rovescio del numero 28 del mondo. 15-0 Dritto vincente del francese. 5-2 GAME! Errore di Vancon il rovescio, dopo che il francese era riuscito a mettere in difficoltàcon il passante ...

e Cobolli in campo per i rispettivi match di 2° turno contro il francese Van Assche e il russo Kotov. Fuori, invece, Matteo Arnaldi che ha perso in tre set contro De Minaur. Gli Australian ...Così come per Sinner e, anche il sanremese incontrerà al secondo turno un giocatore della ... Disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite ...Musetti e Cobolli in campo per i rispettivi match di 2° turno contro il francese Van Assche e il russo Kotov. Fuori, invece, Matteo Arnaldi che ha perso in tre set contro De Minaur. Gli Australian ...Il programma doveva iniziare con Cobolli-Kotov (all'una sul campo 6), Musetti-Van Assche (secondo dall'una sul campo 7) e Arnaldi-De Minaur (secondo dalle 2 sulla Rod Laver Arena), ma le partite sono ...