LIVE Marocco-Tanzania | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | debuttano i favoriti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, Ziyech e Amrabat puntano alla vittoria. Prima partita anche per i Leoni dell’Atlante che allo stadio del Laurent Pokou di San Pedro affrontano la. Ilvuole arrivare al massimo come fatto vedere in Qatar ai Mondiali, la qualità non manca, un leader per reparto: fondamentale Bono in porta, Achraf Hakimi in difesa è l’asso, l’ex viola Amrabat a centrocampo agisce da regista e Hakim Ziyech là davanti è il fenomeno della squadra. Dall’altra parte c’è una formazione che vuole stupire, lache ...