LIVE Marocco-Tanzania 3-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | grande vittoria dei Leoni dell’Atlante

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.02 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 20.00che non sbaglia, apre le marcature Saiss, raddoppia Ounahi e chiude la partita definitivamente En-Nesyri.che mostra un buon atteggiamento ma perde contro l’enorme qualità tecnica della rosa marocchina. 96? Finisce la partita,3-0. 94? Lungo possesso palla del. 92? Manula evita il tracollo, respinta sul tiro di Adli. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Tra poco la segnalazione del recupero. 86?che aspetta oramai solo il fischio finale. 84? Subitoazione di Boufal, spinge il. 82? Fuori Ziyech, Ounahi, En-Nesyri, dentro ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? El-Nesyri di piatto non trova la porta. 7? Mnoga blocca Hakimi sulla fascia destra. 5? Tanzania prova a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29? Goooooooooooooooool, Saiss , punizione di Ziyech respinta dal portiere su cui il difensore non perdona, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? El-Nesyri in spaccata non trova il secondo palo. 48? Dentro Abraham e fuori Yahya nella Tanzania. 46? ... (oasport)

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE D 14.30 Chieti - Atletico Ascoli ... mercoledì 17 gennaio 2024 Programma delle partite del 17 gennaio 2024 AFRICA AFRICAN NATIONS CUP-...Villa Valle: Zorzi; Priola, Ferrario, Perrotti, Siani, Mehic,, Martini, Giorgi, Paris, Chiossi. All Sgrò. Il prepartita Precedente Fiorenzuola - Pro Sestosu Radio Sound oggi alle 18,30, ...Alle ore 18:00 esordisce il forte Marocco nella Coppa d'Africa con il match inaugurale del proprio raggruppamento che li mette di fronte alla meno quotata Tanzania. Tracce di Serie A ...Le formazioni ufficiali di Marocco-Tanzania, match valevole per la fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Manca soltanto il gruppo F per concludere questo primo turno di incontri e fa il suo esordio ...