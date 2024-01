LIVE Marocco-Tanzania 1-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Saiss sblocca la partita!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29? Goooooooooooooooool,, punizione di Ziyech respinta dal portiere su cui il difensore non perdona,1-0. 27? Scatenato Ezzalzouli sulla fascia, sembra essere l’uomo più in forma. 25? Ezzalzouli salta l’uomo, ma viene fermato il cross dalla sinistra. 23? Momento di Cooling Break. 21? Giallo di Himid Mao, fallo su Ezzalzouli. 19? Ritmi molto lenti in questa partita, laregge bene l’urto. 17? Amrabat agisce da regista basso. 15? Hakimi sale a centrocampo, 3-4-3 per il. 13? Possesso palla dellache prova ad abbassare i ritmi. 11?prova a stare con la difesa alta. 9? El-Nesyri di piatto non trova la porta. 7? Mnoga blocca Hakimi sulla fascia ...