LIVE Marocco-Tanzania 1-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) 18.51 Decide al momento il gol di Saiss scaturito da una punizione di Ziyech respinta centralmente dal portiere della. A tra poco per il secondo47?iltempo,1-0. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Tra poco la segnalazione del recupero. 41?che prova ad organizzare una risposta al. 39?che sale di ritmo. 37? Ezzalzouli ancora scatenato, salta due uomini e sfiora la traversa. 35? Sinistro di Ziyech, respinge Manula. 33? El-Nesyri di testa non trova la porta. 31? Miroshi ammonito, fallo su Ounahi. 29? Goooooooooooooooool, Saiss, punizione di Ziyech respinta dal portiere su cui il ...

Alle ore 18:00 esordisce il forte Marocco nella Coppa d'Africa con il match inaugurale del proprio raggruppamento che li mette di fronte alla meno quotata Tanzania. Tracce di Serie A ...Le formazioni ufficiali di Marocco-Tanzania, match valevole per la fase a gironi della Coppa d'Africa 2024. Manca soltanto il gruppo F per concludere questo primo turno di incontri e fa il suo esordio ...