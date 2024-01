LIVE Marocco-Tanzania 1-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | El-Nesyri sfiora il raddoppio!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Fuori Samatta e dentro Salum nel. 66? Tiro a giro di Ounahi che finisce fuori. 64? Si cominciano a muovere gli uomini della panchina marocchina. 62? Possesso palla per la. 60? Gialli per Chibi e Mombwa, rissa in campo. 58?in difficoltà, spinge il. 56? Ziyech discesa sulla destra, Amallah arriva in ritardo mancando il pallone. 54? Possibile problema per Ounahi. 52? Saiss ammonito per un fallo a centrocampo. 50? El-in spaccata non trova il secondo palo. 48? Dentro Abraham e fuori Yahya nella. 46? Inizia il secondo tempo! 18.51 Decide al momento il gol di Saiss scaturito da una punizione di Ziyech respinta centralmente dal portiere della ...