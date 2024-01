LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Uzink la gara dei camion | Amos sfiora il podio nelle auto e Loeb guadagna 7 minuti su Sainz

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:59 Si conclude qui la lungadedicata alla decima. Grazie per averci seguito! Buon proseguimento di giornata! 13:56– arriva al traguardo H(JongbloedTeam), il quale ha avuto la meglio su Macik (MM Technology) , secondo classificato con +1:08. Terzo posto per Loprais (Instaforex Loprais Praga), bravo a risalire la china chiudendo con un distacco di +12.34 13:30– I mezzi di testa si avviano al traguardo. Hviaggia verso l’arrivo segnando al rilevamento KP 343 3:23:38. Macik insegue a +1:19. Mentre Loprais risale la china posizionandosi al terzo posto a +12:08. 13:01– Huznik arriva al rilevamento 307 segnando il crono di ...

Carles Falcon purtroppo non ce l'ha fatta. Il pilota originario di Tarragona, alla sua seconda partecipazione alla Dakar, è morto lunedì 15 gennaio a causa delle ferite riportate in moto nella seconda tappa svolta il 7 gennaio. Aveva 45 anni. 'Il danno neurologico causato dall'arresto cardiorespiratorio avvenuto ...... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi-Dakar. Lo statunitense vince ad Al Ula, guidando la tripletta Honda: dietro di lui Cornejo e van Beveren, che insidiano Branch per il podio. Tappa folle nelle ... Il motociclista americano Ricky Brabec (Honda), leader della classifica generale, ha vinto la prova speciale della decima tappa della Dakar-2024 ad Al'-Ula, in Arabia Saudita.