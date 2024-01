LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Ricky Brabec si porta al comando tra le moto | partite le auto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:01– Al rilevamento KP 225 arriva per primocon il crono di 2:24:27. Seguono Luciano Benavides (+0.30) e Cornejo Florimo (+0.46), entrambi in risalita. 9:00 QUAD – Al chilometro JP 138 è Andujar a comandare le operazioni con il tempo di 1:47:25. Giroud è secondo con +2:51, quindi Varga a +5:26 08.33 CAMION – Il via dei mezzi pesanti è previsto alle 09.27 italiane. 08.32 QUAD – Al km 91 l’argentino Manuel Andujar guida le fila con il crono di 1:12:14 a precedere il francese Alexandre Giroud (1:14:53) e lo slovacco Varga (1:16:26). Vedremo come evolverà il confronto tra il sudamericano e il transalpino. 08.31– Siamo in attesa dei rilevamenti del km 39. Grande attesa per il confronto tra l’alsaziano Sebastien Loeb e lo spagnolo Carlos Sainz Sr, ...