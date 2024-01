LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Ricky Brabec arriva al traguardo per primo tra le moto | Loeb guadagna 7 minuti su Sainz

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:34 QUAD – Andujar èto alper, registrando un tempo di 4:49:23. Secondo posto per Giroud, secondo a +2:38. Attesa per Varga, terza all’ultimo timecheck 12:32 CAMION – Huznik rimane in testa anche al rilevamento 2:10.26. Il pilota olandese è però insidiato da Maciik, secondo a +1:42. Terzo Van Kasteren (+5:05). Loprais è sesto. Van Den Briik ha un ritardo di +34:36 ed ancora non èto al timecheck 12.31 AUTO – Tanti equipaggi hanno già raggiunto il, ma bisognerà attendere ancora qualche passaggio per avere il quadro definitivo del podio odierno. Chicherit in ogni caso ha ipotecato la vittoria della speciale chiudendo la prova in 3h19:27 con un vantaggio di 5’43” su Baragwanath e 6’09” ...