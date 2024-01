LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Ricky Brabec arriva al traguardo per primo tra le moto | Amos si gioca il podio di tappa tra le auto!

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:02 QUAD – Andujar all’ultimo rilevamento occupa la testa della classifica con 4:32:57. Giroud è al secondo posto con +2:43. 12.01 CAMION – Nonno al momento novità dai Camion. Huzink è attualmente al comando con 1:46:01. Macik è secondo con +1:20, mentre Van Kastern è terzo con +4:05 12.01 AUTO – Dopo 307 km Chicherit allunga e si invola verso il successo di, potendo gestire un vantaggio di 4’57” sul nostro Eugenioe 5’42” su Baragwanath. Per quanto riguarda la sfida Loeb-Sainz per la generale, al km 343 (ultimo waypoint prima del) il francese sta guadagnando 8’28” sullo spagnolo. 11:33 QUAD – Andujar passa al rilevamento KP 307 con il tempo di 4:07:13. Giroud accorcia le distanze: adesso è solo a ...

Carles Falcon purtroppo non ce l'ha fatta. Il pilota originario di Tarragona, alla sua seconda partecipazione alla, è morto lunedì 15 gennaio a causa delle ferite riportate in moto nella seconda tappa svolta il 7 gennaio. Aveva 45 anni. 'Il danno neurologico causato dall'arresto cardiorespiratorio avvenuto ...... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -. Le manque de fiabilité du Prodrive Hunter a durement frappé Nasser Al-Attiyah, double tenant du titre sur le Dakar, visiblement écoeuré. Au point que son coéquipier Sébastien Loeb, toujours en lice po ...Deuxième du classement général de la catégorie auto avant l'étape 10, Sébastien Loeb a été contraint de s'arrêter pour procéder à une intervention mécanique avant de prendre le départ des 371 km de sp ...