LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Loeb a caccia di Sainz | prosegue la sfida serrata tra le moto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella decimadalla. Si avvia alla conclusione la celeberrima rassegna di Rally che, nella giornata odierna, ospiterà il suo terz’ultimo appuntamento. Nello specifico la gara dicomincerà e terminerà ad Al Ula con 371 km di prove speciali. Sarà un giorno molto importante soprattutto per la categoria delle, al momento tra le più avvincenti in termini di classifica generale. Attualmente Ricky Brabec si trova al comando del general ranking con 40:53.49. Non lontano Ross Branch, secondo con un gap di +7:09, mentre Adrien Van Beveren è terzo con +11:26. Nella auto in testa c’è invece Carlos...