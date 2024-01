LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Huzink vince tra i camion | Amos sfiora il podio nelle auto e Loeb guadagna 7 minuti su Sainz

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:59 Si conclude qui la lungadedicata alla decima. Grazie per averci seguito! Buon proseguimento di giornata! 13:56– arriva al traguardo(JongbloedTeam), il quale ha avuto la meglio su Macik (MM Technology) , secondo classificato con +1:08. Terzo posto per Loprais (Instaforex Loprais Praga), bravo a risalire la china chiudendo con un distacco di +12.34 13:30– I mezzi di testa si avviano al traguardo.viaggia verso l’arrivo segnando al rilevamento KP 343 3:23:38. Macik insegue a +1:19. Mentre Loprais risale la china posizionandosi al terzo posto a +12:08. 13:01– Huznik arriva al rilevamento 307 segnando il crono di ...

Carles Falcon purtroppo non ce l'ha fatta. Il pilota originario di Tarragona, alla sua seconda partecipazione alla Dakar, è morto lunedì 15 gennaio a causa delle ferite riportate in moto nella seconda tappa svolta il 7 gennaio. Aveva 45 anni. 'Il danno neurologico causato dall'arresto cardiorespiratorio avvenuto impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi-Dakar. Il motociclista americano Ricky Brabec (Honda), leader della classifica generale, ha vinto la prova speciale della decima tappa della Dakar-2024 ad Al'-Ula, in Arabia Saudita.