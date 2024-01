LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Andujar vince tra i quad | Amos sfiora il podio nelle auto e Loeb guadagna 7 minuti su Sainz

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:01 CAMION – Huznik arriva al rilevamento 307 segnando il crono di 3:02:03. Secondo Macik con +1:29. I due vanno spediti verso il tragaurdo 13:00– Arriva anche Varga al traguardo. Lo slovacco segna 16:17 di ritardo rispetto al leader, prim a 4:49:23 davanti a Giroud, secondo a 2:38. 12.50– Epilogo beffardo per l’italiano Eugenio, che scivola in quarta piazza e vede sfumare ildiper soli 5? in favore del lituano Vanagas. Decisiva ovviamente la penalità di 2rimediata dal portacolori di Overdrive Racing al volante della Toyota.ufficialmente Chicherit con 5’43” sul sudafricano Baragwanath e 6’04” su Vanagas. 12:34 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:01 moto – Al rilevamento KP 225 arriva per primo Brabec con il crono di 2:24:27. Seguono Luciano ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:33 moto – Brabec è arriva to al traguardo per primo . Lo statunitense ha segnato il crono di 44:45:28, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:34 QUAD – Andujar è arriva to al traguardo per primo , registrando un tempo di 4:49:23. Secondo posto per ... (oasport)

Carles Falcon purtroppo non ce l'ha fatta. Il pilota originario di Tarragona, alla sua seconda partecipazione alla, è morto lunedì 15 gennaio a causa delle ferite riportate in moto nella seconda tappa svolta il 7 gennaio. Aveva 45 anni. 'Il danno neurologico causato dall'arresto cardiorespiratorio avvenuto ...... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ...Il francese sfrutta un problema tecnico del rivale per rimontare, salvo poi doversi fermare per un guasto. Tra i due, ora, il gap è di 13 minuti.Carlos Sainz senior crede che la Ferrari 2024 andrà molto meglio della SF-23 con la quale il figlio ha vinto a Singapore ...