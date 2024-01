LIVE Cobolli-Kotov | Australian Open 2024 in DIRETTA | pioggia su Melbourne | inizio rimandato alle 2

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-DE MINAUR LADI SINNER-DE JONG LADI MUSETTI-VAN ASSCHE 01.20 Non si giocherà prima delle 02.00. 01.02 Giocatori negli spogliatoi, piove! Vi aggiorneremo se si inizierà. 00.58 In caso di vittoria, ci sarebbe una possibile chance di derby, perché il vincente di Arnaldi-De Minaur attende il vincente di. 00.51 Azzurri ‘on fire’ sin qui in questo primo Slam della stagione. Al maschile, sono stati ben 6 gli azzurri qualificati al 2° turno, record storico in questo Major per l’Italia. 00.40 Ci siamo tra circa 20? scenderanno in campo Flavioe Pavelper un infuocato match ...