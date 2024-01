LIVE Cobolli-Kotov | Australian Open 2024 in DIRETTA | iniziato il match | in palio il 3° turno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-DE MINAUR LADI SINNER-DE JONG LADI MUSETTI-VAN ASSCHE 0-15 Doppio fallo. Flavioal servizio. 04.20 I giocatori provano i servizi, un minuto e si parte. 04.16 Palleggio di riscaldamento. Nonostante le 40 posizioni di differenza in classifica, la sensazione è che si possa fare. Il russo non ha praticamente esperienza nei tornei Major. Ha giocato uno Slam in più di Flavio (2), e come il romano ha vinto lunedì la sua prima partita. 04.09 Giocatori in campo! 04.05 Il terreno di gioco è quasi pronto ad accogliere l’azzurro e il russo. Tra non molto dovrebbero scendere in campo. Si inizierà alle ore 04.00. 03.00 ...